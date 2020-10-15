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Петербуржцы начали продавать места в очереди за новым iPhone

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Места в очереди за iPhone 12 начали продавать в Санкт-Петербурге. За свои услуги горожане просят от 7 тыс. до 99 тыс. рублей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает телеканал «78» со ссылкой на соответствующие предложения.

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«Если хотите купить не только премиальную новинку, но еще и сделать это эффектно, то милости прошу, место будет вашим», — говорится в одном из объявлений.

Кроме того, есть варианты, при которых человек готов отстоять очередь за новой моделью телефона, но за это он просит предоплату 20%.

Накануне аналитики «Авито» сообщили, что места в очереди за новыми iPhone 12 подешевели за год в пять раз. В настоящее время цены за место у главного магазина Re:Store на Тверской улице в Москве варьируются от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей.

Компания Apple 13 октября представила новую линейку двенадцатых iPhone в ходе презентации в штаб-квартире корпорации Apple Park в калифорнийском Купертино.

Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 79 990 рублей, iPhone 12 Pro — от 99,9 тыс. рублей. Уменьшенную версию в России можно будет приобрести за 69,9 тыс. рублей, а Pro Max — за 109,9 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

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