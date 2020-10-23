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Продажи новых iPhone 12 и 12 Pro стартовали в России

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Продажи новых смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России в пятницу, 23 октября. На этапе предзаказа, стартовавшего 21 октября, спрос на линейку оказался традиционно высоким, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских ретейлеров.

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Отмечается, что наиболее популярной оказалась модель 12 Pro на 256 Гб в цвете «тихоокеанский синий».

По данным ретейлеров, более 80% предзаказов пришлось на города-миллионники, в частности, на Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Красноярск и Екатеринбург.

Цена iPhone 12 — от 79 990 рублей. Стоимость продажи iPhone 12 Pro начинается от 99 990 pyблей. Этот смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен с памятью 128, 256 и 512 Гб в четырех цветах — графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

iPhone 12 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма представлен в аналогичных цветах и с таким же объемом памяти. Его стоимость начинается от 109 990 pyблей.

15 октября сообщалось, что жители Санкт-Петербурга начали продавать места в очереди за iPhone 12. За свои услуги горожане просили от 7 тыс. до 99 тыс. рублей.

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