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Лукашенко призвал не допустить «психоза» на фоне пандемии

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Главное в ситуации с распространением коронавируса — не допустить психоза, заявил в пятницу, 23 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Слуцкий район.

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«Что для меня ценно — я понял, что это за болезнь. Самое главное, если заболеешь, чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел», — приводит агентство БелТА его слова.

По мнению главы государства, «вся болезнь — в голове».

«Люди уже забыли про онкологию и думали про этот вирус. Это неправильно, я это чувствовал. Это моя интуиция, опыт. И пытался вам это в голову вложить и достучаться до вас. Вы мне не поверили. Но сейчас-то вы убедились, что я оказался прав», — подчеркнул Лукашенко.

Как отметил президент, Белоруссия выбрала правильный путь в борьбе по противодействию коронавирусной инфекции: в стране не останавливалась экономическая деятельность, работали предприятия АПК, была обеспеченна продовольственная безопасность.

«И то, что мы не прогнулись под ковид весной — теперь уже и вы видите, что мы правильно поступили. И теперь аграрии говорят, что только 10–15% на складах запас (готовой продукции. — Ред.). Всё со свистом уходит на экспорт», — обратил внимание глава государства.

В начале октября минздрав Белоруссии сообщал о росте заболеваемости COVID-19. Тогда за сутки в стране выявили 443 случая заболевания

2 октября два первых добровольца привились в Белоруссии российской вакциной от коронавируса. За день до этого в республике начались клинические исследования вакцины от COVID-19, они пройдут в восьми медицинских учреждениях страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 23 октября, в Белоруссии выявили 90 380 тыс. случаев коронавируса, из них 945 летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровел 81 501 пациент с COVID-19.

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