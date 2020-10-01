Два первых добровольца привились в Белоруссии российской вакциной

Два первых добровольца привились в Белоруссии вакциной российского производства от коронавируса. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила пресс-секретарь минздрава республики Юлия Бородун.

«В Республике Беларусь началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сегодня на базе 28-й городской поликлиники города Минска вакцинированы первые два человека», — отметила Бородун в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно о начале клинических исследований вакцины от COVID-19 в Белоруссии. Они пройдут в восьми медицинских учреждениях страны.

В середине сентября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко выразил благодарность за то, что республика в числе первых получит российскую вакцину от коронавируса.

В начале сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сделал прививку от коронавируса. При вакцинации использовался российский препарат, пишет «Газета.ру».

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа.