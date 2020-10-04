Минздрав Белоруссии сообщил о росте заболеваемости COVID-19

В Белоруссии зафиксировано увеличение суточного прироста заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава республики от 4 октября.

За минувшие сутки в стране выявлено 443 случая заболевания COVID-19. Накануне этот показатель составил 431 случай, а 2 октября сообщалось о 402 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что ранее максимальный суточный прирост заболевших достигал 973, затем этот показатель снизился до менее 200, теперь держится на уровне свыше 400 человек, пишет «РИА Новости».

Всего с начала распространения коронавируса в Белоруссии зарегистрировано 80 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Из них умерли 857 человек, из больниц выписаны 74 239 пациентов.

2 октября два первых добровольца привились в Белоруссии российской вакциной от коронавируса. За день до этого в республике начались клинические исследования вакцины от COVID-19, они пройдут в восьми медицинских учреждениях страны.

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