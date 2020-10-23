Голикова заявила о 10-кратном риске пациентов с диабетом заболеть COVID-19

Случаи коронавируса встречаются более чем в 10 раз чаще у больных сахарным диабетом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России в пятницу, 23 октября.

«В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще. У больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность», — сказала она.

По словам Голиковой, как сопутствующее заболевание диабет встречается в 27% подтвержденных случаев COVID-19 и наиболее часто преобладает в группе пациентов с тяжелым течением болезни, а также осложняется повышением гликемии в 90% случаев.

Вице-премьер добавила, что пациенты с диабетом относятся к группе высокого риска развития пневмонии. Поэтому, по ее словам, в период распространения коронавирусной инфекции таким людям особенно важно соблюдать общие правила профилактики. При первых симптомах простуды им необходимо более часто измерять уровень глюкозы в крови и своевременно корректировать сахароснижающую терапию с назначением инсулина.

Она напомнила, что на сегодня в России официально зафиксировано почти 1,5 млн случаев коронавируса. За последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 17 340 новых заболевших.

Ранее, 15 октября, генеральный директор НМИЦ имени Алмазова академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что избыточный вес и сахарный диабет повышают риск смерти при COVID-19.

Бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко также отмечает, что наличие ряда заболеваний, в том числе диабета или онкологии, несет опасность смертельного исхода для граждан всех возрастов при коронавирусе.

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