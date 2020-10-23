Кобылкин отклонил версию о таянии мерзлоты в качестве причины аварии в Норильске

Визуальный осмотр места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показывает, что ЧП на объекте не связано с таянием вечной мерзлоты. Об этом 23 октября заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

«Многие компании моментально среагировали сами, начали детально разбираться, что у них происходит, что с износом металла, почему так происходит с емкостями, которые много лет стояли. Почему произошел разрыв. Потому что многие связывали это (аварию на объекте «Норникеля». — Ред.) с таянием вечной мерзлоты. Но то, что мы визуально наблюдали, это не связано с мерзлотой, скорее всего» — сказал министр в эфире телеканала «Россия-24»

Вместе с тем он добавил, что на данный момент еще продолжается изучение причин чрезвычайного происшествия.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

В середине сентября «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском. В результате рекультивации запланировано восстановить земли до состояния, соответствующего требованиям законодательства России.

Глава горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что к аварии могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.

В то же время Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России сообщила, что рассматривает четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, пишет «Газета.ру».

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. Согласно последним данным «Норильский никель» потратил 3 млрд рублей на ликвидацию аварии в Норильске.