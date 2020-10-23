СК возбудил новое дело против экс-полицейского после расстрела людей в Бору

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду по подозрению в халатности в связи с массовым убийством в Нижегородской области. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемый утвердил незаконное постановление инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего на тот момент Данилы Монахова, который в настоящее время подозревается в расстреле людей.

Материалы проверки располагали достаточным количеством данных, указывающих на наличие в действиях Монахова признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

«Следователи полагают, что заместитель начальника ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду должным образом не исполнил свои обязанности и не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что действия подозреваемого привели к неисполнению необходимых профилактических мер в отношении школьника.

Ранее, 19 октября, СК возбудил дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Предполагается, что о подготовке убийства в регионе было известно еще полтора года назад, но инспектор не возбудила дела.

В тот же день суд арестовал врача, выдававшего справки Монахову для получения оружия. Подозреваемый вину не признал.

По версии следствия, 12 октября 18-летний Данил Монахов после ссоры с бабушкой в деревне Большеорловское Борского района открыл огонь из ружья по людям. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Молодой человек с места происшествия скрылся. На следующее утро его обнаружили мертвым неподалеку от места стрельбы.