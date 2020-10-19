Уголовное дело возбудили против инспектора ПДН после убийств под Нижним Новгородом

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Предполагается, что о подготовке убийства в регионе было известно еще полтора года назад, но инспектор не возбудила дела. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном в понедельник, 19 октября.

Как полагают следователи, в марте 2019 года подозреваемая, принимая решение по доследственной проверке по факту противоправных действий на тот момент несовершеннолетнего ученика Данилы Монахова, грубо нарушила требования уголовно-процессуального законодательства.

Инспектор ПДН при наличии в материалах проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Данилы Монахова признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, предварительное следствие по которому производится только следователями СК, приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК России.

Основанием, по мнению инспектора ПДН, стало отсутствие события какого-либо преступления. В итоге Монахов остался безнаказанным.

Ранее, в понедельник, суд арестовал врача, выдававшего справки Монахову, подозреваемому в стрельбе в городе Бор Нижегородской области, для получения оружия. Подозреваемый вину не признал.

По версии следствия, 12 октября 18-летний Данил Монахов после ссоры с бабушкой в деревне Большеорловское Борского района открыл огонь из ружья по людям. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Молодой человек с места происшествия скрылся. На следующее утро его обнаружили мертвым неподалеку от места стрельбы.