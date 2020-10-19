Суд арестовал выдававшего справки подозреваемому в стрельбе в Бору врача

Врач, выдававший справки подозреваемому в стрельбе в городе Бор Нижегородской области для получения оружия, арестован. Об этом сообщается 19 октября в телеграм-канале судов общей юрисдикции региона.

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки борскому стрелку. Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 октября 18-летний Данил Монахов после ссоры с бабушкой в деревне Большеорловское Борского района открыл огонь из ружья. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Молодой человек с места происшествия скрылся. На следующее утро его обнаружили мертвым в лесополосе неподалеку от места стрельбы. По предварительным данным, Монахов покончил с собой.

СК возбудил еще одно уголовное дело по статье «Халатность». Проверяются действия педагогов и соцработников. Как стало известно РЕН ТВ, молодой человек обучался в интернате для инвалидов.

Монахов ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, пишет «Газета.ру».