Более 46 тыс. москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима

Свыше 46 тыс. москвичей с 1 сентября были оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Об этом 23 октября сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«С начала второй волны все городские организации, сотрудники полиции, контролирующие органы, сотрудники Роспотребнадзора осуществляют постоянные проверки соблюдения юридическими лицами санитарных требований, а также соблюдения использования средств индивидуальной защиты гражданами <…> С 1 сентября к административной ответственности привлечено более 46 тыс. граждан», — приводит «РИА Новости» слова Данчикова.

Он отметил, что за несоблюдение противоэпидемических мер штрафы получают и тысячи юридических лиц.

«Уполномоченные органы осуществляют рейды в первую очередь в тех местах, где наиболее часто появляются граждане <…> С 1 сентября к административной ответственности привлечено около 12 тыс. юридических лиц, а сотрудниками Роспотребнадзора за частые нарушения приостановлена деятельность более 160 организаций», — добавил Данчиков.

Несколько дней назад департамент транспорта Москвы сообщил, что около 60% водителей такси в столице не носят маски и перчатки, а их автомобили не проходят своевременную дезинфекцию.

На прошлой неделе дептранс столицы заявил об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19. Пассажиров без средств защиты пускать в транспорт не будут.

Кроме того, 13 октября главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Алина Бочарова рассказала, что почти 150 нарушителей масочного режима было выявлено во время рейдов среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов.

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