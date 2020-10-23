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Более 46 тыс. москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима

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Свыше 46 тыс. москвичей с 1 сентября были оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Об этом 23 октября сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

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«С начала второй волны все городские организации, сотрудники полиции, контролирующие органы, сотрудники Роспотребнадзора осуществляют постоянные проверки соблюдения юридическими лицами санитарных требований, а также соблюдения использования средств индивидуальной защиты гражданами <…> С 1 сентября к административной ответственности привлечено более 46 тыс. граждан», — приводит «РИА Новости» слова Данчикова.

Он отметил, что за несоблюдение противоэпидемических мер штрафы получают и тысячи юридических лиц.

«Уполномоченные органы осуществляют рейды в первую очередь в тех местах, где наиболее часто появляются граждане <…> С 1 сентября к административной ответственности привлечено около 12 тыс. юридических лиц, а сотрудниками Роспотребнадзора за частые нарушения приостановлена деятельность более 160 организаций», — добавил Данчиков.

Несколько дней назад департамент транспорта Москвы сообщил, что около 60% водителей такси в столице не носят маски и перчатки, а их автомобили не проходят своевременную дезинфекцию.

На прошлой неделе дептранс столицы заявил об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19. Пассажиров без средств защиты пускать в транспорт не будут.

Кроме того, 13 октября главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Алина Бочарова рассказала, что почти 150 нарушителей масочного режима было выявлено во время рейдов среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов.

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