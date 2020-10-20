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Дептранс Москвы привел данные об игнорировании санитарных мер в такси

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Около 60% водителей такси в столице не носят маски и перчатки, их автомобили не проходят своевременную дезинфекцию. Об этом сообщает во вторник, 20 октября, столичный департамент транспорта.

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«Шесть из десяти таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса, установили сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок машин такси», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Утверждается, что агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты водителей такси, и на вызовы те приезжают без масок и перчаток, а автомобили не проходят дезинфекцию.

Недопустимо, что из-за политики экономии агрегаторы подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения, отметили в департаменте.

Для снижения уровня заболеваемости в ведомстве попросили соблюдать предписания Роспотребнадзора и выполнять «жизненно важные правила» по профилактике коронавирусной инфекции.

Между тем, по информации ТАСС, крупные агрегаторы сообщали, что предоставляют водителям средства дезинфекции, маски и перчатки. По данным пресс-службы «Яндекс.Такси», компания организовала более 150 пунктов дезинфекции для партнеров сервиса. В компании Gett также заявили об организации пунктов выдачи масок и перчаток и увеличении числа санитайзеров.

Сервис «Везет» информировал о закупке партии компактных рециркулятов от «Росэлектроники», с помощью которых можно круглосуточно обеззараживать салон автомобиля.

Информацию о закупке и передаче средства защиты подтвердили и в «Ситимобил», где отметили, что водители, помимо прочего, могут бесплатно проводить дезинфекцию машин на базе «домов такси», где водители отдыхают или получают помощь в обслуживании авто.

В сентябре в России предложили ввести ответственность агрегаторов такси за здоровье пассажиров. С такой инициативой к председателю комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгению Москвичеву обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

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