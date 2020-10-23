Полиция Варшавы задержала 15 протестующих против абортов

Правоохранители Варшавы прошедшей ночью задержали 15 участников протеста против абортов. Об этом 23 октября рассказал пресс-секретарь варшавской комендатуры полиции Сильвестр Марчак.

Протестные акции начались после того, как накануне Конституционный суд Польши признал неконституционными аборты по медицинским показаниям.

«В общей сложности задержано 15 человек. Один из них уже был освобожден», — цитирует Марчака «РИА Новости».

Представитель правоохранителей напомнил, что в период пандемии коронавирусной инфекции в стране запрещены все массовые мероприятия.

«К сожалению, мы имели дело с большой агрессией. В полицейских бросали камни. Была применена физическая сила и применен газ. Применение спецсредств было оправдано», — отметил Марчак.

Он уточнил, что материалы в отношении 89 человек будут направлены в суд. Нарушителям также было выписано 35 штрафов.

Когда решение Конституционного суда Польши вступит в силу, аборт будет разрешен только из-за изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни женщины. Кампания за полный запрет абортов набирает обороты в Польше с 2016 года.