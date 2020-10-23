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Полиция Варшавы задержала 15 протестующих против абортов

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Правоохранители Варшавы прошедшей ночью задержали 15 участников протеста против абортов. Об этом 23 октября рассказал пресс-секретарь варшавской комендатуры полиции Сильвестр Марчак.

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Протестные акции начались после того, как накануне Конституционный суд Польши признал неконституционными аборты по медицинским показаниям.

«В общей сложности задержано 15 человек. Один из них уже был освобожден», — цитирует Марчака «РИА Новости».

Представитель правоохранителей напомнил, что в период пандемии коронавирусной инфекции в стране запрещены все массовые мероприятия.

«К сожалению, мы имели дело с большой агрессией. В полицейских бросали камни. Была применена физическая сила и применен газ. Применение спецсредств было оправдано», — отметил Марчак.

Он уточнил, что материалы в отношении 89 человек будут направлены в суд. Нарушителям также было выписано 35 штрафов.

Когда решение Конституционного суда Польши вступит в силу, аборт будет разрешен только из-за изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни женщины. Кампания за полный запрет абортов набирает обороты в Польше с 2016 года.

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