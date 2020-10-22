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КС Польши счел противоречащим конституции аборт по медпоказаниям

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Конституционный суд Польши вынес решение о противоречии аборта по медицинским показаниям основному закону страны. Об этом 22 октября сообщила на своем сайте газета Rp.

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Инстанция рассмотрела ходатайство 119 депутатов о проверке конституционности положений так называемого закона против абортов. Документ в его нынешней редакции, как подчеркнул депутат Миколай Павляк, позволяет прервать беременность в случае очень высокой вероятности — а не возникновения — тяжелой инвалидности или болезни будущего ребенка.

Он напомнил, что еще 1997 году Конституционный трибунал заявил, что с момента появления человеческая жизнь становится ценностью, охраняемой конституцией. Это также относится к перинатальной фазе.

Обеспечение защиты этого этапа человеческой жизни также подтверждается в Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Польшей. В декларации прав ребенка говорится, что ребенок в силу своей физической и психической незрелости требует особого ухода и заботы, в частности надлежащей защиты законом, как до, так и после рождения.

Конституционный трибунал рассмотрел дело об абортах в полном составе. Председателем судебной коллегии была председатель Конституционного трибунала Юлия Пшилембска, а докладчиком выступил судья Юстин Пискорски.

Когда решение высшей правовой инстанции Польши вступит в силу, аборт будет разрешен только из-за изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни женщины. Кампания за полный запрет абортов набирает обороты в Польше с 2016 года.

В 2019 году папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.

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