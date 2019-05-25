Папа римский сравнил аборты с наймом киллера

Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен. Об этом он сообщил в субботу, 25 мая, передает Associated Press.

«Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?» — заявил он.

Понтифик отметил, что вопрос противодействия абортам является не религиозным, а человеческим.

Ранее, в январе, патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховной практику абортов в тех случаях, когда пренатальный скрининг выявляет наличие отклонений в развитии плода.

Он добавил, что наличие абортов в системе обязательного медицинского страхования поощряет убийство нерожденных детей и Церковь выступает против этого, поскольку считает каждый эмбрион личностью.