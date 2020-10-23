Баку заявил о выведении из строя четырех БПЛА Армении

Вооруженные силы Азербайджана вывели из строя четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Армении. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

«23 октября с 03:00 до 09:00 два БПЛА вооруженных сил Армении были обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Азербайджана», — говорится в сообщении.

Два других беспилотника были посажены на землю с помощью специальной техники, уточняют в ведомстве.

Ранее минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях на линии фронта в Нагорном Карабахе в ночь на пятницу. Там уточняли, что силы Армении подвергли обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

В непризнанном Нагорном Карабахе в свою очередь обвинили вооруженные силы Азербайджана в нанесении ударов реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Град».

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.