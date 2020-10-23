Минобороны Азербайджана сообщило о ночных боях в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях на линии фронта в Нагорном Карабахе в ночь на пятницу. Об этом 23 октября говорится в сообщении оборонного ведомства.

«В течение дня 22 октября и в ночь на 23 октября боевые действия на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что армией Азербайджана были нанесены удары по позициям ВС Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. В результате было разрушено несколько опорных пунктов, «освобождены важные территории и высоты».

В минобороны Азербайджана подчеркнули, что в подразделениях сил Армении наблюдается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия. По данным оборонного ведомства, Арменией практически потерян контроль над войсками. Также стало известно, что военнослужащие, прибывшие в Нагорный Карабах из Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции.

В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта, уточнили в министерстве.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов к встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе при наличии предпосылок. В этот же день Алиев также заявил, что не исключает встречи с Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.