В Карабахе заявили об ударах РСЗО «Смерч» со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удары реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Смерч» по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики.

«В данный момент ряд сел Мартунинского района, в том числе Кармир Шука, подвергают ракетным ударам из РСЗО «Смерч»», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ночь на пятницу в результате обстрела города Мартакерт сгорели две квартиры в многоквартирном доме. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространение пожара. По предварительным данным, огонь велся из РСЗО «Град». Информация о погибших не поступала.

Ранее, в пятницу, в минобороны Азербайджана заявили о продолжающихся боях на линии фронта в Нагорном Карабахе в ночь на пятницу. По данным ведомства, ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.