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Мурашко заявил о планах вакцинировать от гриппа 60% россиян за три недели

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От гриппа в течение трех недель будут провакцинированы больше половины жителей России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, принимающий оналайн-участие в Международном межпартийном форуме «ШОС+» в пятницу, 23 октября.

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Форум проходит на площадке «Единой России» в 22–23 октября. Трансляция ведется на Международной межпартийной интернет-платформе (IIIP).

«Правительство и президент поручили провести вакцинацию против гриппа 60% населения. Мы планируем, что этот объем через три недели будет завершен», — сказал министр.

По его словам, вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, показывает хорошие результаты в пострегистрационных исследованиях.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первую зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».

Накануне помощник министра Алексей Кузнецов заявил, что Мурашко уходит на карантин из-за положительного теста на COVID-19 одного из членов его семьи. Сам глава ведомства чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет работать удаленно. На публичных мероприятиях представлять министерство будет первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян.

Ранее, 14 октября, Мурашко говорил, что вакцинация россиян от гриппа продолжается, процесс организован этапами и продлится 2,5–3 месяца.

Вакцину поставляют в регионы за счет средств федерального бюджета. Министр отмечал, что контракты заключены более чем на 75 млн доз, в том числе препараты дополнительно закупаются работодателями и самими субъектами.

По данным главы Минздрава на 14 октября было поставлено 46 млн доз препарата против гриппа, провакцинировано — почти 35 млн человек. Он добавил, что темпы вакцинации в этом году идут «значительно быстрее», чем в прошлом.

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