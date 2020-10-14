Мурашко рассказал о ходе вакцинации россиян против гриппа

Вакцинация россиян против гриппа продолжается, процесс организован этапами и продлится в течение 2,5–3 месяцев. Об этом 14 октября сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы хотим создать иммунную прослойку таким образом, чтобы в том числе весенний период был протектирован иммунитетом, и не допустить весеннего подъема заболеваемости», — сказал он.

Вакцина поставляется в регионы за счет средств федерального бюджета, напомнил министр. По его словам, контракты заключены более чем на 75 млн доз, в том числе дополнительно закупаются вакцины работодателями и самими субъектами.

На сегодняшний день поставлено уже 46 млн доз препарата, провакцинировано почти 35 млн человек. Темпы вакцинации в текущем году идут «значительно быстрее», чем в прошлом, добавил Мурашко.

Накануне опрошенные ТАСС специалисты призвали россиян не бояться вакцинироваться от гриппа в передвижных комплексах. Эксперты отметили, что такие станции работают для удобства россиян не первый год: они позволяют сэкономить время, не тратя его в очередях в поликлиниках, при этом процедура является абсолютно безопасной.

Мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали в Москве с 1 сентября. На данный момент в столице дежурят более 50 прививочных пунктов около 38 станций метро, двух станций Московского центрального кольца, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг «Мои документы», говорится на официальном сайте мэра города.

Ранее, 12 октября, Минздрав РФ добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны делать прививку от гриппа.