Протоиерея Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве

Почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в столичном Петровском парке. Об этом ТАСС сообщил в пятницу, 23 октября, источник в Московской патриархии.

Решение было принято по благословению святейшего патриарха Кирилла.

Смирнов скoнчался в среду, 23 октября, на 70-м гoду жизни. Как сообщал председатель комиссии священник Федор Лукьянов, он умер от хронической болезни.

В конце сентября стало известно, что Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии и причиной стало обострение хронического заболевания.

В мае протоиерей был госпитализирован с коронавирусом, однако уже в конце месяца после прохождения лечения священнослужителя выписали из больницы.

Протоиерей Дмитрий Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Он был основателем и лидером проекта «Отдельный дивизион» — православного движения, занимающегося защитой семейных ценностей, противодействием ювенальной юстиции и борьбой с абортами.