Названа причина смерти протоиерея Смирнова

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронической болезни. Об этом в среду, 21 октября, сообщил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

«Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что Смирнов скoнчался на 70-м гoду жизни.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил по умершему панихиду, пишет «Газета.ру».

В конце сентября стало известно, что Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии и причиной стало обострение хронического заболевания.

В мае протоиерей был госпитализирован с коронавирусом, однако уже в конце месяца после прохождения лечения священнослужителя выписали из больницы.

Протоиерей Димитрий Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Он был основателем и лидером проекта «Отдельный дивизион» — православного движения, занимающегося защитой семейных ценностей, противодействием ювенальной юстиции и борьбой с абортами.