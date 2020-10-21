Прямой эфир

Названа причина смерти протоиерея Смирнова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронической болезни. Об этом в среду, 21 октября, сообщил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

Церковь как мишень
Кто и почему нападал на храмы и священнослужителей в последние годы

«Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что Смирнов скoнчался на 70-м гoду жизни.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил по умершему панихиду, пишет «Газета.ру».

В конце сентября стало известно, что Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии и причиной стало обострение хронического заболевания.

В мае протоиерей был госпитализирован с коронавирусом, однако уже в конце месяца после прохождения лечения священнослужителя выписали из больницы.

Протоиерей Димитрий Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Он был основателем и лидером проекта «Отдельный дивизион» — православного движения, занимающегося защитой семейных ценностей, противодействием ювенальной юстиции и борьбой с абортами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020