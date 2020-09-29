Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии

Протоиерей Дмитрий Смирнов, переболевший коронавирусом, госпитализирован в тяжелом состоянии. Причиной стало обострение хронического заболевания.

Смирнова отправили в одну из крупных столичных клиник, рассказал порталу «Милосердие.ру» источник в Депздраве столицы. Собеседник журналистов уточнил, что госпитализация не связана с коронавирусом и его последствиями.

Священнослужителя уже перевели из реанимации в обычную палату, но прогнозы, по словам источника, осторожные.

Как стало известно РЕН ТВ, Смирнову стало плохо, когда он находился дома. Он вызвал государственную скорую помощь, но в итоге уехал в клинику на частной.

8 мая 69-летний Смирнов был госпитализирован с коронавирусом. СМИ сообщали, что он находился в тяжелом состоянии и его пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 мая священнослужителя выписали из больницы.