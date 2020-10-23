В России впервые исчезли очереди за новым iPhone

После старта продаж новых iPhone в России впервые не было очередей. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В частности, журналисты отмечают, что у магазина на Тверской этой ночью не дежурил ни один человек.

Вместе с тем, по сведениям аналитиков, спрос на новые гаджеты побил рекорды по сравнению с прошлым годом и увеличился в полтора раза.

В России цена iPhone 12 — от 79 990 рублей. Стоимость продажи iPhone 12 Pro начинается от 99 990 pyблей. Этот смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен с памятью 128, 256 и 512 Гб в четырех цветах — графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

iPhone 12 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма представлен в аналогичных цветах и с таким же объемом памяти. Его стоимость начинается от 109 990 pyблей.

В то же время первые обзоры нового смартфона Apple iPhone 12 Pro установили, что гаджет достаточно быстро разряжается, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе сообщалось, что жители Санкт-Петербурга начали продавать места в очереди за iPhone 12. За свои услуги горожане просили от 7 тыс. до 99 тыс. рублей.

Аналогичные предложения были за места в очереди и у магазина на Тверской, и они варьировались от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей.