Байден обещал наказать Россию за предполагаемое вмешательство в выборы

Во время последних перед предстоящими выборами президента теледебатов кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия, Китай и Иран «заплатят» за предполагаемое вмешательство в выборы США. Трансляцию дебатов ведут центральные телеканалы страны.

«Я ясно давал понять, … что любая страна, неважно какая, которая вмешивается в американские выборы, заплатит за это. Они заплатят», — сказал он.

По оценке демократа, в нынешние выборы «вовлечена Россия, в какой-то степени вовлечен Китай и теперь мы узнали, что вовлечен Иран». В случае своего избрания на пост президента Байден пообещал, что «они заплатят за вмешательство в американский суверенитет, а именно это и происходит».

В четверг ФБР и министерство внутренней безопасности вновь выступили с обвинениями в адрес России, подозревая российских хакеров в попытках вторгнуться в сети местных властей на уровне штатов и муниципалитетов.

В среду директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Иран и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, оказывая давление на избирателей. По словам шефа американской разведки, Иран и отдельно от него Россия «получили некоторую информацию о регистрации избирателей».

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы президента США.

Предвыборные дебаты проходят на сцене Университета Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси).

Трамп вышел на сцену без маски, Байден при выходе на сцену снял с лица черную защитную маску и помахал рукой своим сторонникам в зале. Оба сразу заняли места за трибунами.

Участникам заранее предложено обсудить такие темы, как борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.