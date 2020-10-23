Песков сообщил о желании Путина «реанимировать» отношения с США

Президент России Владимир Путин заинтересован в налаживании отношений с Соединенными Штатами. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент по-прежнему остается заинтересованным в выстраивании, а точнее в «реанимации» отношений с Вашингтоном. При этом Песков отметил, что Владимир Путин заинтересован в налаживании двусторонних отношений с любым президентом, которого выберут американские граждане.

Также пресс-секретарь добавил, что нельзя говорить о том, что кто-то из кандидатов на предстоящих выборах президента США, которые пройдут в ноябре, является для РФ более предпочтительным. Песков подчеркнул, что этот выбор должны сделать сами граждане США.

В этом же интервью Дмитрий Песков заявил, что антироссийские настроения являются общими для обеих партий в США, поэтому вне зависимости от победы демократов или республиканцев на очередных президентских выборах, от русофобских отношений Вашингтон уйти не сможет.

Также он отметил, что появилась надежда на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) и на то, что «чудовищные разногласия» между Россией и США удастся преодолеть.

13 октября министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.