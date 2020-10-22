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Песков назвал антироссийские настроения общими для обеих партий в США

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Антироссийские настроения являются общими для обеих партий в США, поэтому вне зависимости от победы демократов или республиканцев на очередных президентских выборах, от русофобских отношений Вашингтон уйти не сможет. Такое мнение в эфире программы «Большая игра» на Первом канале высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 22 октября.

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По его словам, президент России Владимир Путин отдает себе отчет в том, что отношение к России как к врагу, предположительно, зиждется на двухпартийном подходе американской политики. При этом данный консенсус в США, по мнению Пескова, усложняет ситуацию в плане улучшения дальнейших перспектив по данному вопросу.

«Кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства», — рассказал Песков, а также добавил, что на алтаре внутренней политики Соединенных Штатов есть стандартное место для ненависти к России и такого русофобского подхода к двусторонним отношениям с Москвой.

При этом пресс-секретарь уточнил, что русофобская риторика США нарастает с приближением выборов президента этой страны.

В то же время у Москвы и Вашингтона существуют определенные темы, которые затрагивают общие интересы государств, а также интересы мирового сообщества. Речь идет в том числе о контроле над вооружениями, информационной безопасности.

Песков заявил о том, что Россия готова взаимодействовать и открыта для диалога, а также подчеркнул, что российская сторона хотела бы выслушать существующие у США претензии и понять, на чем они зиждутся.

Ранее в этом интервью Песков заявил, что появилась надежда на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) и на то, что «чудовищные разногласия» между Россией и США удастся преодолеть.

13 октября министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

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