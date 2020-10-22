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Песков заявил о появившейся надежде на продление ДСНВ на один год

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале в четверг, 22 октября заявил, что появилась надежда на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) и на то, что «чудовищные разногласия» между Россией и США удастся преодолеть.

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По его словам, сейчас есть ожидания, что российским и американским дипломатам удастся поговорить, и они достигнут договоренности о продлении договора еще на один год. При этом Песков уточнил, что это надежда не на то, что договор будет «жить и дальше», но на то, что сторонам удастся обсудить его дальнейшую жизнеспособность.

Также пресс-секретарь добавил, что в случае продления договора Россию и США ждут очень сложные переговоры между странами по содержанию и попыткам преодолеть разногласия. Однако РФ, Соединенные Штаты и все мировое сообщество получили шанс на реанимацию договоренностей по СНВ-3.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Время дает возможность провести содержательные переговоры, полагает российский лидер. Однако США тогда отказались от этого предложения.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.

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