Трамп и глава нацразведки хотят рассекретить документы о «вмешательстве» РФ

Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем рассекречивании документов, оспаривающих вывод разведывательного сообщества 2017 года о том, что Россия действовала, чтобы помочь ему избраться в 2016 году. Эту инициативу главы государства поддерживает и директор национальной разведки США Джон Рэтклифф. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американских властных структурах.

По информации агентства, против такого шага выступают ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ). По их мнению, данный шаг может поставить под угрозу методы и источники разведсообщества. Кроме того, представители спецслужб также отмечают, что публикация данных материалов незадолго до выборов, намеченных на 3 ноября, может навредить национальной безопасности.

Один из собеседников издания отметил, что Рэдклифф, который курирует деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств, настаивал, чтобы документы были обнародованы к вечеру четверга, что совпало бы со временем проведения финальных дебатов между Трампом и его соперником демократом Джозефом Байденом. В тоже время другой источник назвал такой сценарий маловероятным.

7 октября Трамп сообщил, что распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией, а также скандале с электронной почтой бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон.

Шеф нацразведки США Джон Рэтклифф 6 октября, рассекретил документы, которые касаются возможных планов Хиллари Клинтoн в 2016 году обвинить Трампа в некоем сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы и Хиллари Клинтон обвинили его в «связях» с Россией, а Москву — во вмешательстве.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность госсекретарем США использовала в служебных целях личную электронную почту. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.