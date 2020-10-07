Трамп разрешил рассекретить все документы о расследовании его связей с РФ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией, а также скандале с электронной почтой бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон.

Обвинения в свой адрес в предполагаемых связях с Москвой американский лидер назвал одним из «величайших политических преступлений в американской истории».

«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории — российской мистификации. Это также касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких сокращений!» — написал Трамп на своей странице в Twitter во вторник, 6 октября.

Ранее во вторник стало известно, что глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф во вторник, 6 октября, рассекретил документы, которые касаются планов возможных Хиллари Клинтoн в 2016 году обвинить Трампа в некоем сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы и Хиллари Клинтон обвинили его в «связях» с Россией, а Москву — во вмешательстве.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность госсекретарем США использовала в служебных целях личную электронную почту. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.