В США рассекретили данные о планах Клинтон обвинить Трампа в связях с РФ

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф во вторник, 6 октября, рассекретил материалы, которые касаются планов бывшего госсекретаря и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в 2016 году обвинить своего соперника на выборах Дональда Трампа в неком сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, речь идет о «рукописных заметках» бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана, которые были сделаны после того, как он перед выборами 2016 года в США представил Бараку Обаме, который в то время был президентом, некие материалы.

Отмечается, эти документы могут свидетельствовать о том, что Клинтон согласилась «очернить Дональда Трампа путем раздувания сандала вокруг утверждений о вмешательстве российской спецслужбы». С таким предложением якобы выступил до этого один из советников Клинтон по внешней политике.

В конце сентября Рэтклифф направил в юридический комитет Сената Конгресса США письмо. Из него следовало, что американские спецслужбы в 2016 году получили аналитические данные российской разведки, согласно которым предвыборный штаб Клинтон, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг нее самой, намеревался обвинить Трампа в сговоре с РФ.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы и Хиллари Клинтон обвинили его в «связях» с Россией, а Москву — во вмешательстве.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность госсекретарем США использовала в служебных целях личную электронную почту. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.