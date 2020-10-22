В ОНК рассказали о предстоящем заключении Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет за смертельное ДТП с его участием, будет отбывать наказание в подмосковной колонии общего режима либо в хозотряде московского СИЗО, выразил мнение зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.

«Практика такова, что сегодня осужденного стараются не отправлять далеко от того региона, где он проживает. Вероятнее всего, Ефремова отправят в одну из колоний общего режима в Подмосковье либо же оставят в хозяйственном отряде одного из столичных СИЗО», — приводит ТАСС в четверг, 22 октября, слова Зуева.

Зампредседателя ОНК также отметил, что окончательное решение примет ФСИН.

Ранее в четверг адвокат артиста Владимир Васильев выразил мнение, что Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение менее чем через три года.

В этот же день Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с восьми до 7,5 года колонии общего режима.

Заседание суда по делу актера началось 20 октября и переносилось по ходатайству защиты осужденного. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был нетрезв.

Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.