Прямой эфир
Сюжет:

В ОНК рассказали о предстоящем заключении Ефремова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет за смертельное ДТП с его участием, будет отбывать наказание в подмосковной колонии общего режима либо в хозотряде московского СИЗО, выразил мнение зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев.

Спектакль окончен: что ждет Михаила Ефремова и его проекты после приговора
Защита актера рассчитывает дойти до кассационной инстанции, будущее большинства его постановок — под вопросом

«Практика такова, что сегодня осужденного стараются не отправлять далеко от того региона, где он проживает. Вероятнее всего, Ефремова отправят в одну из колоний общего режима в Подмосковье либо же оставят в хозяйственном отряде одного из столичных СИЗО», — приводит ТАСС в четверг, 22 октября, слова Зуева.

Зампредседателя ОНК также отметил, что окончательное решение примет ФСИН.

Ранее в четверг адвокат артиста Владимир Васильев выразил мнение, что Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение менее чем через три года.

В этот же день Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с восьми до 7,5 года колонии общего режима.

Заседание суда по делу актера началось 20 октября и переносилось по ходатайству защиты осужденного. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был нетрезв.

Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020