Армения предложила лишить Турцию преференций ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит вопрос об исключении ряда стран, в том числе Турции, из перечня стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Соответствующее предложение вице-премьера Армении Мгера Григоряна было включено в повестку предстоящего заседания, сообщает пресс-служба кабмина Армении в четверг, 22 октября.

«В соответствии со статьей 36 Договора о Евразийском экономическом союзе государства – члены ЕАЭС предоставляют тарифные преференции в отношении товаров, происходящих и ввозимых на таможенную территорию Союза из развивающихся и наименее развитых стран», — напомнили в правительстве республики.

Перечень стран, пользующихся преференциями ЕАЭС, был утвержден решением комиссии Таможенного союза в 2009 году. На сегодняшний день в него входят 103 страны.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что у России не получилось урегулировать кризис в Карабахе и что без Турции проблему решить нельзя, Песков подчеркнул: участников конфликта двое — это Армения и Азербайджан.

Ситуация в Нагорном Карабахе (НКР) обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, но по факту этого не случилось.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие. Первая ночь в столице НКР Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

При этом Ереван неоднократно говорила, что на стороне Баку в Карабахе воюют представители Анкары. И Турция, и Азербайджан опровергали это. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что конфликт не получается решить дипломатическим путем. В этот же день вице-президент Турции Фуат Октай 21 октября заявил, что Анкара направит войска в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, если от Азербайджана поступит такая просьба.