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В Кремле заявили о несоблюдении договоренностей по Карабаху

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Армения и Азербайджан не соблюдают договоренности по Нагорному Карабаху, которые были достигнуты сторонами в Москве. Об этом в четверг, 22 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Пока действительно нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, о гуманитарной паузе соблюдаются. К сожалению, они не соблюдаются сторонами», — сказал Песков.

Комментируя заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что у России не получилось урегулировать кризис в Карабахе и что без Турции проблему решить нельзя, Песков подчеркнул: участников конфликта двое — это Армения и Азербайджан.

«Что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования, это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта. И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах возможно только с согласия двух сторон», — отметил пресс-секретарь.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, но по факту этого не случилось.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие. Первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку опровергали это. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, которые воюют за Армению.

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