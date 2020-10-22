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Песков рассказал о шампанском в бокале Путина во время поздравления Михалкова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 22 октября, рассказал о шампанском, бокал которого накануне поднял российский лидер Владимир Путин в ходе видео-поздравления режиссера Никиты Михалкова с юбилеем.

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Представитель Кремля не стал называть марку напитка, но подчеркнул, что он был отечественно производства.

«В последнее время…. С другой стороны марку я не могу называть, но отечественная марка. Марку неправильно было бы называть», — рассказал он.

Также он предположил, что Михалков также употреблял отечественное шампанское во время видеосвязи с президентом.

«И да, я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич. Но можно с большой долей вероятности предположить, что он тоже пил отечественное», — заключил Песков.

Накануне российский режиссер отмечал свое 75-летие. Глава государства по видеосвязи поздравил Михалкова со знаменательной датой и в честь юбилея артиста поднял бокал шампанского. В ответ Михалков тоже взял в руки бокал и заявил, что тоже сделает «этот фокус», и также поднял бокал игристого напитка со словами — «Ваше здоровье, дорогой».

Также кинорежиссер рассказал президенту китайскую пословицу и пообещал подарить главе государства книгу об истории рода Михалковых XV–XVII веков.

В этот же день Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда.

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