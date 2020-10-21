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Путин по видеосвязи поздравил Михалкова с 75-летием

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Президент России Владимир Путин в среду, 21 октября, по видеосвязи поздравил режиссера Никиту Михалкову с 75-летием и в честь юбилея артиста поднял бокал шампанского.

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Российский лидер выразил сожаление, что не может передать режиссеру «знаковые и интересные» для Михалкова вещи, но пообещал, что сделает это позже лично, как только появится возможность.

«А сегодня хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье», — сказал президент и поднял бокал шампанского.

В ответ Михалков тоже взял в руки бокал и заявил, что тоже сделает «этот фокус».

«Ваше здоровье, дорогой», — сказал режиссер.

Ранее в этот же день Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда.

21 октября российский режиссер отмечает свое 75-летие. За свою карьеру Михалков снял множество фильмов, стал обладателем «Золотого льва» и «Специального льва» Венецианского кинофестиваля, а также других наград.

Был номинирован на премию «Оскар» за картину «Урга ― территория любви», а за «Утомленных солнцем» получил главную кинопремию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и стал лауреатом Гран-при Каннского кинофестиваля.

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