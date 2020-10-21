Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил актеру и режиссеру Никите Михалкову звание Героя Труда. Об этом в среду, 21 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу ― кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», ― говорится в сообщении.

21 октября российский режиссер отмечает свое 75-летие. За свою карьеру Михалков снял множество фильмов, стал обладателем «Золотого льва» и «Специального льва» Венецианского кинофестиваля, а также других наград.

Был номинирован на премию «Оскар» за картину «Урга ― территория любви», а за «Утомленных солнцем» получил главную кинопремию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и стал лауреатом Гран-при Каннского кинофестиваля.