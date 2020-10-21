Смех и слезы в диафрагме: Михалков готов к «офигительной авантюре»

День рождения Никита Сергеевич проведет в семейном кругу, а на следующий день, как сообщил «Известиям» его друг Николай Бурляев, приступит к «офигительной авантюре». Что это будет — секрет даже для друзей. Официальное празднование юбиляр решил перенести на декабрь и приурочить к премьере нового спектакля с участием студентов своей Киноакадемии. Там «Известиям» сообщили, что надеются на ослабление коронавируса и возможность отметить дату как полагается — без лишнего пафоса, но в меру широко.

Ставить планируется сценическую версию фильма Михалкова «12», написанную режиссером в соавторстве с братьями Пресняковыми. Сам Никита Сергеевич выступит в той же роли, которую играл в кино. Это старшина присяжных, офицер, ветеран чеченских войн. Он лучше других понимает, что происходит, но до поры до времени молчит.

В отличие от своего персонажа Михалков молчать не привык, всегда высказывает свое мнение, независимо от того, совпадает оно с генеральной линией или нет. Но одно дело быть убежденным в своей правоте, другое — убедить в ней других. У Никиты Сергеевича это получается. Трудно сказать, чем он больше берет — логикой или обаянием, но число подписчиков его «Бесогона» растет день ото дня.

Часть интернет-пользователей к фильмам Михалкова пришла через его авторский канал, и за них можно только порадоваться. Потому что абсолютно все картины, в которых юбиляр играл, режиссировал или продюсировал, отмечены мастерством и талантом. Они могут нравиться или не нравиться, потрясать или раздражать, но о потраченном времени точно не придётся пожалеть. В юбилейный день можно заняться ретроспективой — пересмотреть звёздные роли Никиты Сергеевича. И пусть на наших экранах вновь улыбнется душа-парень Колька из «Я шагаю по Москве», прогалопирует статный Александр III («Сибирский цирюльник), блеснет золотой фиксой криминальный авторитет Михалыч («Жмурки), заворожит красавец Паратов («Жестокий романс»)...

В послужном списке Михалкова-актера более 50 ролей, в том числе в собственных картинах, где он, как правило, появлялся в эпизодах. Главную же роль он приберег для себя в трилогии «Утомленные солнцем». Первая картина про несгибаемого комдива Котова получила «Оскар», две других провалились в прокате. Но Михалков уверен, что они просто опередили свое время, им нужен повторный выход к зрителю. Зная, с каким упорством Никита Сергеевич идет к намеченной цели, в грядущем приходе на экран «Предстояния» и «Цитадели» можно не сомневаться. Не вызывает сомнений и успешное завершение застопорившегося из-за пандемии «Шоколадного револьвера»￼￼. Судя по синопсису, нас ждет микст психологической драмы и политического детектива. Речь пойдет о русском режиссере, чья дочь трагически погибла в Каннах в результате теракта, в планировании которого обвиняют самого режиссера. Помимо России, съемки пройдут в Лос-Анжелесе, Каннах, Берлине, осталось только дождаться открытия границ.

В эпическом ролике «Русская Одиссея», посвященном открытию Олимпиады в Сочи, Михалков появляется в образе одного из строителей стадиона, чтобы сказать: «С Богом, ребята. Начали!» Для самого Никиты Сергеевича эта фраза, надо полагать, привычная. Он и по жизни строит, созидает. Основал студию ТРИТЭ, выпустившую как минимум десяток российских кинохитов, инициировал строительство Дворца фестивалей, содействует возрождению русского Голливуда — Ялтинской киностудии, продвигает премию «Золотой орел», где к удивлению недоброжелателей награждает фильмы не только своей студии. И много чего ещё делает для родной индустрии, не обращая внимания на критику, двигаясь вперед могучим ледоколом.

Где берет силы? Наверное, в семье, в православной вере, возможно, в восточных философиях. В дзен-буддизме, по мнению Никиты Сергеевича, много схожего с нашим менталитетом, русской созерцательностью.

«Гениальная фраза: «Кидай в меня камни, кидай в меня грязь — я река». Чувствуете масштаб? Нам он тоже не чужд, — замечает режиссёр. — Следуй высшему замыслу, зачем — один Бог ведает. А понятно будет только через 500 лет».

Увы, то, что будет понятно через 500 лет, мы, его почитатели, не оценим. А вот Академию кинематографических искусств, в просторечье Академию Михалкова, которая сегодня видится главным делом его жизни, оценить можем. Там Никита Сергеевич и строит-созидает, и творит-преобразует. Не волюнтаристски, а в строгом соответствии с традициями.

— Я вообще думаю, что режиссерские уроки Вахтангова, система Станиславского и актерская техника Чехова покрывают абсолютно весь необходимый материал. Надо только уметь всем этим пользоваться, — делился он с «Известиями». — Перед любой творческой единицей стоят два вопроса: что и как. Так вот, «что» дают родители и Господь Бог. А «как» — хорошие учителя. 98% актеров просто не знают, что смех и слезы находятся в диафрагме. Это чисто техническая вещь, бензин, который обеспечивает эмоцию. В актерском ремесле много таких, казалось бы, простых вещей, которым тем не менее нужно учиться.

И он с соратниками-друзьями учит до «Метаморфоз». Так называется брендовый спектакль академии, где видно, как преобразились студенты в процессе обучения. Кстати, декабрьская постановка «12» тоже окажется хорошим поводом оценить уровень подопечных Михалкова — будет с кем сравнивать. На сцену вместе со студентами выйдут звездные актеры, участвовавшие в фильме. Кто из них, пока держится в секрете, но смычка молодых амбиций и зрелого мастерства в любом случае обещает захватывающее зрелище.

Комментарии

Композитор, народный артист России Эдуард Артемьев

— Никита — мой ближайший друг. Он зовет меня так, как звала меня только бабушка: Лёша. Это имя мне дали при крещении. Я с детства для близких только Алексей, а Эдуард — официально на бумаге. Я работал на всех его картинах, кроме одной — «Очи черные». Потому что там итальянцы так контракт составили, что музыку писал их композитор.

Мы познакомились с Никитой более 50 лет назад. Мне было 28, а ему 20 лет. Случайная встреча в Театре киноактера стала судьбоносной. Там мой друг Александр Орлов, муж Аллы Будницкой, ставил спектакль «Мертвые души». Я для постановки написал музыку. А Никита жил в доме по соседству, в квартире отца Сергея Владимировича Михалкова. Как-то, проходя мимо театра, Никита забежал посмотреть, что там репетируют. Когда он вошел, в зале играла моя музыка. Он прислушался и предложил мне поработать с ним.

Никита тогда учился во ВГИКе и снимал дипломный фильм «Спокойный день в конце войны». Так началось наше сотрудничество. И с тех пор мы не расстаемся. Ну разве только, когда его на два с половиной года забрали в армию. Так захотел его отец. Никита очень хотел попасть на Камчатку, и когда оказался во флоте, даже обрадовался. Для него служба была школой жизни. Он там многому научился. А своего мичмана Криворучко надолго запомнил. Командир был строгий и спуску им не давал. Вот служивые и запомнили его уроки на всю жизнь. Теперь каждый раз Никита завершает свою программу «Бесогон» словами: «И, как говорил наш мичман Криворучко: «Уходим по одному. Если что — мы геологи».

За всю жизнь я с ним ни разу не поссорился. Во-первых, потому что никогда с ним не спорю. Всегда уступаю. Во-вторых, спором истины не добьешься, только напряжение создашь в отношениях. Даже если не согласен, я просто замолкаю. Да какие с Никитой могут быть творческие споры. Он сам режиссирует свою картину, знает, что ему надо.

Мы с ним раз в неделю обязательно перезваниваемся. Просто так, без всяких дел. Обычно он мне звонит: «Как дела? Как жизнь?» А когда работаем, общаемся чаще. Вот уже несколько раз откладывалась работа над картиной «Шоколадный револьвер», хотя должны были снять еще год назад. Несмотря на то что музыка пишется, когда фильм снят, один заказ Никиты я уже выполнил. Создал песню для героя, потому что он ее поет в кадре. Пока это маленькая тайна.

Мне даже трудно представить, что на его месте был бы кто-то другой рядом. Отношусь к нему, как к ближайшему родственнику. Мы уже даже породнились. Он крестный отец моего внука, а я крестил Анечку, его дочку. Никита Михалков для меня единое целое, неделимое на человека, художника, режиссера, друга. Я люблю его за всё. Если меня спросить, кто такой Михалков, ответ будет один: Михалков — гений!

21 октября поеду на Николину гору, поздравлять его с юбилеем. Праздник будет в узком семейном кругу. Пока надо поберечься. Серьезная болезнь этот коронавирус.

Кинодраматург, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян

— Быть другом Михалкова легко. А вот работать вместе бывало непросто. Когда писали с ним «Механическое пианино», полтора месяца сидели в Пущино. У него был люкс в конце гостиничного коридора, а у меня номер рядом. Когда собачились, расходились по своим комнатам. Но наступало время обедать, он, проходя мимо, стучал мне в дверь: «Саня, ты идешь?» — «Да, действительно, пора уже. Пойдем». Михалков отходчивый. Как человек более сильный, всегда первый шел на примирение и подавал руку.

Мало кто знает, но Никита мог стать театральным режиссером. В Театре Вахтангова он начинал ставить «Без свидетелей» с Михаилом Ульяновым и Ириной Купченко. Но спектакль не состоялся. Были какие-то сложности с Евгением Симоновым. Тогда Никита ушел из театра и снял фильм «Без свидетелей» с теми же актерами.

А в Италии он поставил спектакль по сценарию картины «Механическое пианино». На сцене, так же как и в кино, главную роль сыграл Марчелло Мастрояни. Они с постановкой даже на гастроли во Францию ездили. Зато в кино он состоялся в полной мере.

Михалкова любят за то, что он замечательный, успешный, здоровый, красивый, независимый, состоятельный, состоявшийся. Все признаки успеха налицо. Ровно за это же его и не любят. Но, чтобы не говорили о нем, Никита уже давно всем все доказал.

Режиссер, народный артист России Николай Бурляев

— Нашей дружбе более 60 лет. Мы познакомились 13-летними подростками и прошли через эту долгую жизнь, сохраняя любовь и уважение друг к другу. Он все такой же — полный юмора, устремленности к своей цели, неугомонный в творчестве, бесконечно, каторжно работающий.

Любовь к актерам и к ближним у Никиты Сергеевича, можно сказать, врожденная, он — свой среди своих и с ближними и с дальними. Верен дружбе, готов прийти на помощь. Когда в 1993-м расстреливали российский парламент и под арест взяли защитников Белого дома, тележурналисты спросил его о дружбе с опальным Руцким. Он прямо сказал: «Я не предаю дружбы в угоду неправедному режиму».

А еще я уважаю его за то, что он постоянно вписывается в истории, где нужна его помощь. Честь ему и слава за это. У Михалкова обостренное чувство справедливости. Он создал фонд «Урга», помогающий актерам. Он оплачивает медицинские услуги, поздравляет, премирует.

Родители дали имя ему — Никита, что означает «изгоняющий бесов». И он доказывает это в своей удивительной программе «Бесогон». Бесстрашно, подняв забрало, говорит правду, которую сейчас может с экрана говорить практически только он один.