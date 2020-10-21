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Михалков рассказал Путину китайскую пословицу

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Кинорежиссер Никита Михалков рассказал китайскую пословицу в ответ на поздравления по видеосвязи президента России Владимира Путина с 75-летием в среду, 21 октября.

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«Кидай в меня грязь, кидай в меня камни — я река». Как это глубоко и как точно. Потому что то, что с нами хотят сделать, и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам... Это нужно выдерживать и понимать, что мы река, и нас не должно это сломать», — цитирует Михалкова «РИА Новости».

Также режиссер пообещал подарить главе государства книгу об истории рода Михалковых XV–XVII веков.

«Вы знаете, Владимир Владимирович, это так странно: читать про своих предков, которые служили Отечеству — просто реально служили, и в этом смысле я надеюсь, что мы продолжаем и стараемся продолжать это служение», — сказал Михалков.

Ранее в этот же день сообщалось, что Путин по видеосвязи поздравил Михалкова с 75-летием и в честь юбилея артиста поднял бокал шампанского, передает RT. Также глава государства подписал указ о присвоении Михалкову звания Героя Труда, сообщает телеканал «360».

21 октября российский режиссер отмечает свое 75-летие. За свою карьеру Михалков снял множество фильмов, стал обладателем «Золотого льва» и «Специального льва» Венецианского кинофестиваля, а также других наград.

Был номинирован на премию «Оскар» за картину «Урга ― территория любви», а за «Утомленных солнцем» получил главную кинопремию в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и стал лауреатом Гран-при Каннского кинофестиваля.

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