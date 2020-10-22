В Кремле прокомментировали возможность «десантной операции» в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 октября ответил на вопрос о том, рассматривает ли глава государства высадку десанта в Нагорном Карабахе.

«Россия делала и делает всё возможное, чтобы вывести ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет», — сказал Песков.

В то же время он не стал комментировать заявление премьер-министр Армении Никола Пашиняна о том, что конфликт не получается решить дипломатическим путем.

«Мы намерены и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта», — вновь сообщил Песков.

Ранее в этот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что Москва может отреагировать на развитие ситуации в Нагорном Карабахе в том числе «путем десантной операции» в рамках ОДКБ.

Кроме того, накануне вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара направит войска в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, если от Азербайджана поступит такая просьба.

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября. В Баку эти данные подтвердили, однако уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла в конце сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.