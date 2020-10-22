СК начал расследование в отношении и.о. гендиректора Petropavlovsk

Главное управление Следственного комитета России по Москве начало расследование в отношении исполняющего обязанности гендиректора Petropavlovsk Максима Мещерякова. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте золотодобывающей компании в четверг, 22 октября.

«Компания связывает это расследование с событиями 26–27 августа 2020 года, когда гражданину Мещерякову было отказано в доступе в офис компании в Москве, в который он затем вошел в присутствии московской полиции, которую он сам и вызвал», — говорится в сообщении.

Дело в отношении Мещерякова расследуется по статье 330 УК РФ «Самоуправство». В холдинге проконсультировались с юристами и утверждают, что преступление, квалифицированное по этой статье, может включать в себя действия, «совершенные для защиты законных прав или интересов».

«Petropavlovsk будет в полной мере сотрудничать со Следственным комитетом в расследовании этого дела», — заключили в пресс-службе.

Как уточнила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, глава Petropavlovsk подозревается в причинении ущерба АО «Покровский рудник» на общую сумму свыше 450 тыс. рублей

Компания Petropavlovsk напомнила о своей публикации от 28 августа 2020 года, в которой говорится, что Мещеряков столкнулся с отсутствием сотрудничества со стороны некоторых нынешних и бывших работников в некоторых российских дочерних компаниях, поскольку он «работает над внедрением надежной и прозрачной системы контроля в Petropavlovsk и ее дочерних фирмах». Речь идет о воспрепятствовании ему в получении доступа к офису группы в Москве, в который он пытался проникнуть «при полной поддержке совета директоров фирмы защитить активы и информацию группы».

В начале сентября гендиректор АО «Покровский рудник» Сергей Ермоленко попросил российские СМИ не публиковать ложные сведения о его компании. Речь шла о статьях, посвященных попытке рейдерского захвата «Покровского рудника», осуществленного и.о. гендиректора Petropavlovsk plc Максимом Мещеряковым.

Ермоленко отмечал, что 26 августа Мещеряков в сопровождении группы лиц попытался незаконно захватить офис «Покровского рудника» в Москве, успев нанести ущерб информационной инфраструктуре компании. 28 августа захватчиков вывели из офиса сотрудники правоохранительных органов.