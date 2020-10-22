Врач перечислил вызывающие мигрень продукты

Приступы мигрени могут возникать из-за употребления красного вина, шоколада, выдержанных сыров, пищевых добавок и копченостей, рассказал 22 октября главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.

«Часто этот спектр индивидуален, люди, страдающие мигренью, чаще всего знают, какие продукты могут спровоцировать приступ и избегают их употребления. Ну например, это шоколад, копчености, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь — красное вино, пиво», — цитирует его «РИА Новости».

Врач уточнил, что мигрень провоцируют в первую очередь продукты, содержащие вещества, которые влияют на серотониновую систему мозга.

«Кроме этого, не следует забывать, что питание должно быть дробным — примерно 5–6 раз в день. Голод тоже может спровоцировать мигрень», — отметил специалист.

При этом невролог указал, что ему неизвестны продукты, помогающие избегать приступов мигрени и лучше всего избегать провокаторов этой патологии.

Накануне Богданов предупредил, что приступы мигрени вдвое увеличивают вероятность инсульта. Он заявил, что мигрень может возникать из-за стрессов, переутомления, изменения погоды, менструаций, голода, алкоголя, потребления нитратов, нерегулярного питания с большими перерывами в приемах пищи, недосыпа, или, напротив, слишком долгого сна.

По словам эксперта, людям, страдающим этой патологией, рекомендуется соблюдать режим дня, регулярно питаться, заниматься спортом, делать перерывы в работе, а также всячески повышать стрессоустойчивость.