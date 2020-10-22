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Гинцбург прокомментировал новость о смерти испытавшего вакцину AstraZenecа добровольца

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Компания AstraZenecа должна располагать серьезными основаниями, чтобы продолжить испытания своей вакцины после смерти одного из участников испытаний. Такое мнение в четверг, 22 октября, высказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное — от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», — отметил Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

Он предположил, что у компании есть серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть и вакцинацию, так как испытания были продолжены. По словам Гинцбурга, если между смертью и вакциной нет причинно-следственной связи и это подтверждено, то испытания надо продолжать.

«Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений — вакцинация и смерть, — то конечно, надо останавливать, согласно любому законодательству», — подчеркнул ученый.

21 октября стало известно о смерти 28-летнего волонтера в Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины AstraZeneca. По некоторым данным указывалось, что смерть врача-добровольца наступила «из-за осложнений COVID-19».

Национальное агентство страны по надзору за здоровьем Anvisa отметило, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, несмотря на смерть участника. Эти планы подтвердил и Оксфордский университет.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стала необъяснимая болезнь у одного из волонтеров Великобритании.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

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