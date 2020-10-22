Разработчик отказавшей на МКС системы подачи кислорода исключил брак

Разработчик системы получения кислорода «Электрон-ВМ», которая несколько раз отказывала на Международной космической станции (МКС), заверил 22 октября, что поломка не связана с браком.

«Это не по нашей причине. Так что мы консультируем ЦУП (Центр управления полетами — Ред.), но не более того», — заявил «РИА Новости» начальник специального опытного конструкторского бюро по системам жизнеобеспечения космических летательных аппаратов, главный конструктор НИИхиммаш Алексей Кочетков.

Он добавил, что по всем вопросам следует обращаться к оператору российского сегмента станции -— Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Накануне на международной космической станции отключили систему подачи кислорода «Электрон-ВМ» из-за очередного сбоя, пишет «Газета.ру».

Предыдущий подобный инцидент произошел 15 октября. В то же время, экипаж сообщил, что на станции имеются запасы кислорода на такой случай.

Проблемы с «Электрон-ВМ» произошли на фоне утечки воздуха на МКС в начале октября. Новый экипаж космонавтов доставил оборудование на станцию, чтобы устранить проблему. Вместе с тем, согласно последним данным давление воздуха в модуле «Звезда» МКС продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой.