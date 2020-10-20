Космонавт сообщил о продолжающейся утечке воздуха из российского модуля МКС

Давление воздуха в модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой. Об этом рассказал экипаж в ходе переговоров с Землей в ходе трансляции NASA.

«Давление 670», — сказал космонавт Анатолий Иванишин. Накануне перед закрытием люков давление в модуле было такое же, как и на всей станции, — 733. Снижение давления сразу на 63 миллиметра ртутного столба — это больше, чем после того, как трещину заделали с помощью пленки (минус 50 миллиметров).

Ранее космонавт Иван Вагнер доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. Теперь наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго. По словам источника «РИА Новости», в качестве временного материала использовалась каптоновая лента.

Небольшая утечка воздуха на МКС возникла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток. На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

Место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».