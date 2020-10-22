Белорусская оппозиция заявила о наращивании активности

У белорусской оппозиции имеется «отработанный план действий» в случае, если президент страны Александр Лукашенко не уйдет в отставку к 26 октября, до истечения срока «народного ультиматума», объявленного экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщил член президиума координационного совета Павел Латушко, передает «РИА Новости».

При этом раскрывать подробности этого плана политик не стал. По словам Латушко, программа действий была согласована еще на прошлой неделе, и ее одобрили все структуры, «которые представляют гражданское общество в Белоруссии».

«Наши действия направлены на реализацию этого ультиматума, и власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать», — указал представитель оппозиции и уточнил, что отныне каждый день от оппозиции «будут поступать четкие сигналы».

Как стало известно в понедельник, Лукашенко 10 октября на встрече с оппозиционерами в СИЗО пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции.

13 октября оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

Если в течение 13 дней требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, пообещала Тихановская.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.