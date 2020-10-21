За сутки в Москве скончались 66 пациентов с выявленным коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 66 пациентов с кopонавируcной инфекцией. Об этом оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил в среду, 21 октября.

Всего с начала пандемии в столице число летальных случаев достигло 6187 человек. Отмечается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на кopoнавирус.

По данным на 20 октября, в России выявлено 1 431 635 случаев COVID-19, выздоровели 1 085 608 пациентов.

В России и мире на протяжении последних недель фиксируют рост заболеваемости COVID-19. 19 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки.

Там отметили, что на обстановку могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к коронавирусу.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 20 октября заявил, что заготовленный в Москве запас прочности в медицинской системе позволяет вводить ограничения медленными темпами.

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что большое число новых случаев коронавируса в столице связано с тем, что в городе в 10 раз больше населения, чем в среднем регионе.

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