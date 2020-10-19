Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Большое количество случаев заболевания COVID-19 в Москве объясняется количеством населения в городе и высоким уровнем тестирования. Об этом 19 октября в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве количество тестов на 100 тыс. жителей — одно из самых высоких в России и среди городов мира, в 1,5–2 раза больше, чем в Лондоне или Берлине. <…> Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тыс. в сутки) и КТ-диагностику (от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. в сутки). А количество экспресс-тестов уже не поддается учету», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что количество реально зараженных и количество выявленных случаев являются разными понятиями. Можно не диагностировать заболевших и не проводить тесты, однако меньше случаев от этого не станет. В целом, по оценке столичного градоначальника, москвичей, имеющих антитела, в восемь раз больше, чем было выявлено ПЦР-тестированием.

«По выявляемости COVID-19 Москва находится на первом месте среди регионов. Но по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тыс. населения Москва сегодня на 30–40-м месте. Тем не менее нас это никак не успокаивает. На койках находятся около 10 тыс. человек, в реанимации и на ИВЛ — около 1 тыс. В любом случае это много», — подчеркнул мэр.

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

Всего с начала пандемии в России выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 человека.

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