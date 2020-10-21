Путин не исключил новых проблем в мировой экономике из-за пандемии

В ходе своего восстановления на фоне пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика может столкнуться с острыми проблемами. Об этом в среду, 21 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, еще крайне неустойчивы, более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами. Эпидемиологическая обстановка сложная, в России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун», — сказал глава государства.

23 сентября Всемирная торговая организация сообщила, что объем мировой торговли товарами во II квартале 2020 года снизился на 14,3%.

В начале сентября финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года. В их числе безработица, слабый потребительский спрос и другие.

В июле в МВФ спрогнозировали, что общий суверенный государственный долг всех стран по итогам 2020 года впервые за всю историю достигнет 101,5% мирового ВВП.

В конце мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Он предрек самый страшный кризис со времен Великой депрессии в США.