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Песков прокомментировал информацию о смерти пациентов с COVID в больнице Ростова

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В Кремле назвали тревожной информацию о смерти в больнице в Ростове-на-Дону пациентов с COVID-19, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода. Об этом завил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 21 октября.

«Что касается информации по Ростову — да, это очень тревожная информация, мы видели ее», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не знают, насколько «это соответствует действительности», но не сомневаются, что региональные власти проверят эту информацию и «проведут необходимое разбирательство».

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Пресс-секретарь добавил, что в разных регионах могут встречаться проблемы и что «рост количества инфицированных действительно очень большой».

О том, что 13 пациентов коронавирусного госпиталя при городской больнице № 20 Ростова-на-Дону задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ, стало известно ранее в среду.

По информации портала 161.ru, это произошло 11–12 октября. Больные умерли из-за того, что в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. Пять человек погибли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя.

В ростовском управлении здравоохранения редакции подтвердили информацию о смерти 13 пациентов в госпитале 12 октября, добавив, что причина их смерти «будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы».

По словам начальника регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергея Тюрина, информация о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в больнице является фейком.

Росздравнадзор по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко пообещал выяснить причину смерти пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону.

Позже замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова заявила «Известиям», что информация «о причинах и количестве погибших в больнице №20» не соответствует действительности.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 15 700 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 447 335 случаев этого вируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 24 952 летальных исхода, выздоровел 1 096 560 человек.

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